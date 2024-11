CATANIA-CAVESE: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Nei giorni scorsi i bookmakers indicavano il Trapani favorito per la vittoria contro il Catania in Coppa Italia ed il risultato finale ha premiato proprio i granata. In occasione del match che i rossazzurri disputeranno quest’oggi allo stadio “Angelo Massimino” contro la Cavese, invece, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.60 e 1.66; la “X” tra 3.20 e 3.55; il “2” tra 4.85 e 5.70.

Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, vede il Catania con buone chance di vittoria potendo sfruttare la spinta del “Massimino” ma in un contesto dove non si sottovaluta l’ipotesi pareggio, mentre il colpo esterno dei metelliani rappresenta un esito poco probabile. Il Catania cerca il settimo punto nelle ultime tre gare di campionato, riscattando la batosta casalinga in coppa. Dall’altra parte una Cavese in crescita ed in salute nell’ultimo periodo vuole riscattare la sconfitta di Cerignola.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***