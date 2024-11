CATANIA FC: “Nazionale Under 15 importante esperienza per Bottino ed Emmanuele”

A proposito della notizia della convocazione in Nazionale Under 15, relativamente alla Selezione Sud in programma giovedì, dei giovani rossazzurri classe 2010 Domenico Bottino (difensore) e Mauro Emmanuele (portiere), il Catania FC sottolinea che entrambi scenderanno in campo nell’arco dei due tempi di una gara amichevole a ranghi contrapposti. Per loro “si tratterà di un’importante esperienza in un contesto qualitativo e formativo di alto livello”, riporta la società etnea in una nota.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***