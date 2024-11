VERSO CROTONE-CATANIA: la squadra di Toscano riparte dall’ottavo “clean sheet” stagionale

Sono trascorse 13 giornate in Serie C. Il Catania, di gol, sin qui ne ha incassati 9 ed è il terzo miglior dato nel girone C dopo Monopoli (7) e Benevento (8). Evidentemente funziona il lavoro difensivo svolto dal collettivo e, in particolare, dal reparto arretrato con il contributo di Bethers e Adamonis, portieri che ad oggi hanno tenuto la porta inviolata in complessive 8 occasioni.

Domenica i rossazzurri non sono andati oltre lo 0-0 contro il Messina, risultato che allunga la serie di mancate vittoria del Catania (4). In compenso la difesa è tornata a non subire reti dopo tre gare consecutive nelle quali la squadra di Toscano aveva rimediato 4 gol (al cospetto di Foggia, Latina e Turris). Aspetto da cui si riparte in vista dell’insidiosa sfida di Crotone. Con l’auspicio che, prestissimo, il Catania faccia registrare progressi anche in fase di finalizzazione, dove tante lacune sono emerse fino ad ora.

