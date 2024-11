ITALIA UNDER 15: due giovani rossazzurri convocati in Nazionale

Questo giovedì, presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro, si svolgerà la selezione territoriale del Sud, quarta ed ultima tappa nella formazione della nuova Nazionale italiana under 15. I prossimi appuntamenti saranno il Torneo di Natale anticipato dal 22 al 24 novembre a Novarello, ed il Torneo di Sviluppo UEFA che si terrà in Portogallo dall’11 al 18 dicembre. Enrico Battisti ha convocato 44 calciatori nati nel 2010, ad eccezione di Okoumassoun in forza al Lecce, di un anno più giovane. Si segnala anche la convocazione di due giocatori del Catania: il portiere Mauro Emmanuele ed il centrocampista Domenico Bottino.

Portieri

Giuseppe Capogrosso (Bari), Mauro Emmanuele (Catania), Alberto Iarrera (Catanzaro), Luca Impiccichè (Palermo)

Difensori

Domenico Avvisati (Napoli), Alessio Borrelli (Avellino), Giuseppe Cafasso (Lecce), Flavio Canterino (Salernitana), Paolo Cimmino (Benevento), Salvatore Ciulla (Palermo), Giovanni Francesco Crimi (Crotone), Ciro Di Pietro (Napoli), Nicola Giuseppe Evangelista (Bari), Diego Marsala (Crotone), Ismaele Abdoul Okoumassoun (Lecce), Gabriele Perulli (Bari), Luca Piccolo (Napoli), Marco Scarfone (Catanzaro), Christian Pio Tursi (Cosenza), Francesco Veneziano (Juve Stabia)

Centrocampisti

Domenico Bottino (Catania), Francesco Carafa (Napoli), Mattia Corea (Palermo), Saverio Mattia D’Agostino (Lecce), Luigi Di Bello (Juve Stabia), Fabio Ferretti (Benevento), Cristian Fiore (Cosenza), Ciro Martello (Benevento), Davide Placì (Lecce), Thomas Russano (Salernitana), Valerio Russo (Catanzaro), Francesco Schiattarella (Napoli)

Attaccanti

Emanuele Arone (Catanzaro), Ettore Caterino (Juve Stabia), Massimiliano De Lucia (Bari), Aldo Di Tella (Napoli), Tommaso Mastrapasqua (Bari), Cristian Mauro (Crotone), Antonio Mercurio (Catanzaro), Leonardo Misciagna (Cosenza), Aurelio Rizzuto (Palermo), Alessio Gianluca Scaccianoce (Palermo), Alessandro Sorbo (Benevento), Gennaro Villari (Salernitana).

