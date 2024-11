CATANIA FEMMINILE: Brunetti nuovamente convocata in Nazionale Under 15

Dal Catania Women alla Nazionale femminile Under 15: Josephine Brunetti, difensore centrale classe 2010, dopo lo stage svolto con profitto nel mese di ottobre con le azzurre a Tirrenia, presso il Centro Coni, è stata convocata in vista di un nuovo stage in programma dal 25 al 28 novembre nella medesima struttura. “Per Josephine e per l’intero dipartimento diretto da Massimiliano Borbone, attento alla valorizzazione delle giovani calciatrici, si tratta di un significativo e prezioso riscontro”, si legge nella nota diffusa dal Catania FC.

