VERSO AVELLINO-CATANIA: in Irpinia un vero esame di maturità. Le ipotesi di formazione

Dare un segnale forte al campionato facendo risultato ad Avellino, oppure vanificare il successo ottenuto contro il Trapani registrando un nuovo passo indietro. Il Catania, tornato alla vittoria nel precedente turno di campionato fornendo risposte apprezzabili sul rettangolo verde, cerca conferme al “Partenio-Lombardi”. Gara tradizionalmente ostica per i rossazzurri, che nella passata stagione hanno riportato due sconfitte amare in Irpinia: il pesante 5-2 che è costato l’esonero di Cristiano Lucarelli, soprattutto il 2-1 a pochi minuti dal 90′ che ha cancellato il sogno etneo di proseguire l’avventura nei playoff sotto la gestione Zeoli.

Il Catania sa bene l’importanza della gara in questione per proseguire la scalata in classifica, ne è consapevole anche l’Avellino, avversario che ultimamente ha rallentato la corsa fino al pareggio beffardo nei minuti finali a Benevento e, sul campo, ha incamerato gli stessi punti del Catania ma i rossazzurri sono sotto di una lunghezza per via della penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva. Sarà interessante vedere se prevarrà la voglia di vincere o la “paura” di incappare in una sconfitta che peserebbe come un macigno.

Quello di Avellino sarà un vero esame di maturità. Il Catania sfiderà la compagine biancoverde facendo i conti con un’infermeria sempre più folta. Ipotizziamo le scelte di mister Toscano sull’undici da opporre ai biancoverdi. In porta, solito ballottaggio tra Adamonis e Bethers. Vedremo se ci sarà la riconferma dell’estremo difensore lettone. In difesa dovrebbero agire Quaini, Di Gennaro e Castellini con Raimo e Anastasio sulle corsie laterale, Verna e Jimenez nel cuore del centrocampo, Carpani o Stoppa sulla trequarti alle spalle di Inglese e D’Andrea, oppure l’utilizzo di Stoppa in una posizione più avanzata, o ancora l’impiego di un doppio trequartista così da passare dal 3-4-1-2 al 3-4-2-1. Non dimentichiamo che Toscano riavrà a disposizione Luperini, anche lui tra i candidati ad indossare una maglia da titolare.

Arbitrerà il match Andrea Zanotti della sezione di Rimini coadiuvato dagli assistenti Alessandro Antonio Boggiani (Monza) e Gilberto Laghezza (Mestre), coadiuvato. Quarto ufficiale Dario Di Francesco (Ostia Lido). E’ prevista la copertura gratuita dell’incontro su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre, esclusivamente in Sicilia. Inoltre i possessori di abbonamento potranno assistere alla gara su Sky Sport (251), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW.

