CATANIA FEMMINILE: le rossazzurre cadono a Lecce

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

La terza sconfitta stagionale delle rossazzurre allenate da Pierpaolo Alderisi matura a dispetto di una prestazione positiva, caratterizzata da una supremazia territoriale e in termini di occasioni da rete accentuata nella ripresa. Salentine in vantaggio nel primo tempo con La Donna, Carlotta Sciuto firma il provvisorio pareggio alla mezz’ora della ripresa ma è D’Amico, nel finale, a siglare la rete del definitivo 2-1. Domenica 10 novembre, a Nesima, Catania-Frosinone.



Serie C Femminile – Girone C – Nona giornata – Domenica 3 novembre – Stadio “La Torre” – Castrignano de’ Greci (Lecce)



Lecce-Catania 2-1

Reti: pt 19° La Donna (L); st 30° Sciuto, 37° D’Amico (L).



Lecce: 1 Prieto, 7 D’Amico (C), 8 Felline, 9 La Donna, 10 La Bianca (24°st 25 Tomei), 11 De Vito, 19 Scardino, 20 Simone, 22 Bocchieri (14°st 2 De Punzio), 23 Bertè, 92 Megna. A disposizione: 12 Serio; 15 Lisi, 16 Tondo, 17 De Paola, 21 Renna, 27 Cudazzo, 28 Mariano. Allenatrice: Vera Indino.



Catania: 32 Trentadue; 4 Lanteri (K), 5 Fiorile (23°st 19 Sciuto), 6 Gaglio, 7 Basilotta, 10 Cammarata, 11 Suriano (VK), 21 Petruzzella, 22 Musumeci (40°st 16 Milazzo), 75 Vetere, 92 Papaleo. A disposizione: 1 Orlando; 14 Russo, 17 Brunetti, 20 Ferlito, 42 La Porta. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.



Ammonizioni: Scardino (L); Papaleo (C).



Tempi di recupero: pt 1’; st 7’.



Arbitro: Riccardo Teodoli (Aprilia).

Assistenti: Francesco Casula (Taranto) e Daniele Sancesario (Taranto).

