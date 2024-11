CATANIA-MESSINA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Quasi 18mila presenze sugli spalti. Un totale di 17.674 spettatori, per l’esattezza con 4.881 biglietti venduti più gli abbonati. 915 unità in più rispetto al precedente confronto casalingo stagionale con il Latina. Questo il dato ufficiale relativo all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania-Messina, valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C. Assenti i tifosi residenti nella Provincia di Messina, settore ospiti chiuso.

16.759 12.873 abbonati