CATANIA FEMMINILE: momento difficile per le rossazzurre, ancora una sconfitta

Alle ragazze allenate da Pierpaolo Alderisi non bastano le reti di Beatrice Vitale, Carlotta Sciuto ed Alessia Cammarata, quest’ultima in pieno recupero: il Montespaccato s’impone infine per 4-3. Il Catania Femminile riporta a Roma la quinta sconfitta di fila in campionato e non vince dal 22 settembre, data in cui le rossazzurre piegarono la resistenza del Palermo in trasferta. Domenica 24 novembre, Catania-Salernitana.

TABELLINO PARTITA (Serie C Femminile – Girone C – Undicesima giornata – Domenica 17 novembre – Centro Sportivo “Don Pino Puglisi” – Roma)

Montespaccato-Catania 4-3

Reti: pt 12° Paglicci (M), 16° Vitale, 40° Cafiero (M), 45° Sciuto; st 36° Angelone (M), 48° Angelone (M), 49° Cammarata.

Montespaccato: 1 Dilettuso; 2 Ponzio (42°st 5 Angelini), 3 Ouimet, 4 Fava, 7 Paglicci, 8 Spagnuolo (VK), 10 Sciarretti (K) (15°st 94 Angelone), 13 Cafiero, 17 Coluccini (1°st 30 Caravello), 21 Ribellino (1°st 15 Agati), 23 Fabi (15°st 20 Toldo). A disposizione: 74 Barretta; 14 Sperati, 16 Granese, 8 Compostella. Allenatore: Alessandro Gagliardi.

Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 6 Gaglio (37°st 17 Brunetti), 7 Basilotta, 9 Vitale (VK), 10 Cammarata, 18 Fiore, 19 Sciuto (15°st 21 Petruzzella), 22 Musumeci (23°st 5 Fiorile), 75 Vetere, 92 Papaleo.

A disposizione: 1 Orlando; 4 Lanteri, 11 Suriano, 14 Russo. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Ammonizioni: Paglicci, Agati (M); Gaglio (C).

Tempi di recupero: pt 1’; st 4’.

Arbitro: Giacomo Ravara (Valdarno).

Assistenti: Irene Ferraiolo (Roma 2) e Flavio Pinto (Roma 2).

