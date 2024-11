PAGELLE DI REPARTO: Montalto sciupa l’impossibile, Anastasio lotta sulla fascia ma il centrocampo non c’è

Solo un pareggio al Massimino per il Catania nel derby col Messina: 0-0 e fischi del pubblico rossazzurro. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella tredicesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6

Difesa rossazzurra attenta e quasi mai in difficoltà, in pieno controllo dell’avversario. Poche le occasioni concesse al Messina.

Il migliore in difesa:

Castellini 6+ – Ha messo in campo grinta e qualità, cercando anche qualche allungo in fase propositiva. Una buona prova, da capitano e leader di squadra, in un momento difficile.

Adamonis 6, Ierardi 6, Di Gennaro 6

CENTROCAMPO 5.5

Il Catania a centrocampo non riesce più a trovarsi, perdendo equilibrio e misure. Il reparto soffre le assenze e la squadra ne risente nella prestazione e nei risultati, già da qualche partita a questa parte.

Il migliore a centrocampo:

Anastasio 6 – Corre a perdifiato e, a volte, a vuoto perché i compagni non lo supportano. Tra i più pericolosi tra le fila etnee, merita la sufficienza.

Raimo 5.5, Luperini 5, Verna 5.5, Jimenez 5.5,

ATTACCO 5

Incredibile al Massimino, il festival dello spreco, soprattutto con Montalto. Inglese ce la mette tutta ma non è fortunato.

Il migliore in attacco

Inglese 6 – Lottatore vero e calciatore di qualità. Il gol non arriva ma mette sul rettangolo di gioco il massimo impegno.

Montalto 4, Stoppa 5.5

Allenatore

Toscano 5 – Non riesce ad incidere, il Catania non vince da quattro partite. Momento delicato della stagione per la squadra rossazzurra.

