PELLIGRA: “Mercato di gennaio assolutamente importante. Centro sportivo? Più vicini a trovare una soluzione. Progetto Catania a lungo termine”

Il presidente del Catania Rosario Pelligra è intervenuto ai microfoni di Telecolor, soffermandosi sul presente ed il futuro del club, parlando anche di calciomercato e centro sportivo:

“Sono tornato a Catania dopo alcune settimane, avendo visto la squadra da remoto in Australia mi sono reso conto che siamo stati un pò sfortunati ultimamente, ma credo in questa squadra e che può tornare ai livelli che ci auguriamo. Noi abbiamo delle aspettative importanti nei loro confronti, quindi è giusto che loro ci aiutino a portare a casa i risultati per tornare più in alto in classifica”.

“Mercato di gennaio? La finestra di gennaio è assolutamente importante, la delego al mio team che sicuramente qui a Catania mi assisterà per fare in modo che vengano fatte le scelte giuste in chiave mercato”.

“Centro sportivo? Creare la Casa del Catania per noi è un aspetto prioritario, vogliamo fare questo investimento, abbiamo il budget per farlo. E’ qualcosa che ci proietta nel lungo termine e sarà il futuro del Catania. Dobbiamo trovare la location ideale ma abbiamo già adocchiato varie opzioni, siamo più vicini rispetto al passato. Essendo un passaggio cruciale ci prendiamo il nostro tempo prima di prendere una decisione”.

“Da quando siamo arrivati a Catania abbiamo messo tanto impegno e lavoro. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere il club, c’è ancora ancora tantissimo da fare. E’ un progetto a lungo termine, non ci fermeremo. Del resto Catania è casa mia, fa parte delle mie radici familiari. Voglio rendere questo club di successo per gli anni successivi, anche in futuro quando io non sarò più qua. Grella e Bresciano stanno facendo tantissimo per Catania. Grella in particolare lavora a pieno regime a Catania, ha quasi lasciato la propria famiglia per dedicare il suo tempo. Ci riteniamo molto fortunati di averlo con noi. Ogni giorno affrontiamo delle sfide importanti dal punto di vista calcistico. Lui e Bresciano ci aiuteranno ad andare avanti“.

