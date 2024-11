CATANIA-TRAPANI: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Poco più di 6.500 presenze sugli spalti. Un totale di 6.590 spettatori per l’esattezza, complessivamente 10.619 unità in meno rispetto al precedente confronto casalingo stagionale con il Trapani in campionato. Questo il dato ufficiale relativo all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita che il Catania ha disputato ancora una volta al cospetto dei granata, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Presenti nel Settore Ospiti una cinquantina di tifosi granata.

