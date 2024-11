TOSCANO a Rai Sport: “Sono momenti di crescita per i giovani. Ora testa al campionato”

Catania eliminato dalla Coppa Italia Serie C. 0-5 finale contro il Trapani. Mister Domenico Toscano commenta, ai microfoni di Rai Sport, la scelta di schierare tanti giovani in campo:

“È la prima esperienza per loro in uno stadio così importante e servirà per la loro crescita personale, ma ora pensiamo al campionato“, evidenzia tuttoc.com. “Sono esperienze che ti porti dietro, sono momenti di crescita. I campionati sono fatti di momenti e in questo momento noi dobbiamo dare priorità ad altre cose. Sono contento dei ragazzi, deve servire per il loro futuro. Sono ragazzi che si stanno allenando con continuità con noi, servono queste partite per capire il livello che devono alzare e cosa serve per trovarsi un’altra opportunità del genere. Avremmo dovuto affrontare il Trapani in un momento diverso. Sapevamo la linea che avevamo preso e ciò che doveva servire in questa partita. Ora testa al campionato. Non c’erano altre scelte da fare“.

