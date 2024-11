TOSCANO a Telecolor: “I ragazzi nel primo tempo hanno tenuto botta. Era necessario fare una scelta tra campionato e coppa”

L’allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha commentato ai microfoni di Telecolor la partita di Coppa Italia Serie C dei rossazzurri con il Trapani, persa per 5-0.

“Un momento in cui era necessario fare delle scelte e stabilire quale sarebbe stata la nostra priorità e lo abbiamo fatto. Onore ai ragazzi che nel primo tempo hanno tenuto botta al cospetto di una squadra venuta qui per passare il turno. Una esperienza che i giovani si porteranno dietro e che farà parte del loro percorso di crescita”.

“Montalto, Luperini e Quaini avevano bisogno di mettere minuti nelle gambe, era il nostro obiettivo. Abbiamo cercato sempre di trovare la soluzione giusta per il momento, non abbiamo mai cercato alibi. Dobbiamo rivolgere la testa alla Cavese, domani dovrebbe aggregarsi Lunetta, forse anche Guglielmotti che valuteremo nella rifinitura e De Rose qualcosa la farà col gruppo, vedremo”.

“Gli infortunati di lungo corso? Sono monitorati costantemente. Ci concentriamo sui ragazzi che abbiamo a disposizione. Ci sono annate in cui le cose non vanno per il verso giusto. Cavese? Dobbiamo insistere sulla strada della prestazione fatta in campionato contro il Trapani, ci vuole lo stesso coraggio”.

