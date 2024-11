FC TRAPANI: “Splendida partita, qualche episodio ha lasciato perplessi. Le condizioni di salute del presidente sono buone”

NOTA STAMPA FC TRAPANI

La società FC Trapani 1905 ringrazia i suoi giocatori per la splendida partita giocata. Forse la migliore partita per intensità da inizio stagione, specialmente nel secondo tempo. Peccato per qualche episodio che ha lasciato perplessi. Il campionato è ancora lungo e se ogni gara verrà interpretata come il secondo tempo di questa sera saremo lì a lottare fino all’ultimo. La società tranquillizza, inoltre, i propri sostenitori sulle condizioni di salute del presidente che a fine gara ha dovuto, causa lieve malore, farsi visitare dallo staff sanitario negli spogliatoi. Ora le sue condizioni sono buone ed è ripartito per Trapani.

