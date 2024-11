CATANIA FC: “Emmanuele e Bottino, stage azzurro da incorniciare”

“Stage azzurro da incorniciare per i due rossazzurri Mauro Emmanuele e Domenico Bottino, impegnati a Catanzaro nell’ambito dell’odierna Selezione Sud Italia Under 15: entrambi i giovani, classe 2010, si sono ben distinti sul piano della prestazione durante la gara amichevole a ranghi contrapposti. Il difensore centrale, schierato a centrocampo, ha realizzato un bel gol”. Lo riporta il Catania FC attraverso una nota stampa diffusa in queste ore.

