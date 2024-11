VERSO CROTONE-CATANIA: nuovo appuntamento con gli ‘squali’ dopo il confronto del 18 agosto

Qualche mese Catania e Crotone si erano affrontate per la prima volta in questa stagione. I rossazzurri, dopo essere usciti a testa dal confronto di Coppa Italia Frecciarossa contro la Carrarese, sfidarono la formazione di mister Longo per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C.

Si ricorda una gara sostanzialmente equilibrata, con il Crotone che aveva praticamente l’imbarazzo della scelta nella gestione dei cambi ed il Catania che, invece, disponeva di una panchina composta da soli ragazzi della Primavera, ad eccezione di Verna e Quaini, schierando in campo il partente Bouah e Popovic al centro dell’attacco, con Luperini e Carpani alle sue spalle nel 3-4-2-1. Crotone che opponeva all’undici di Toscano il 4-2-3-1 mettendo dentro dall’inizio sia Tumminello che Gomez in avanti.

Primo tempo avaro di emozioni, escludendo la girata di Cargnelutti sugli sviluppi di un corner con la palla terminata a lato non di molto (5′), il primo tiro in porta del Catania a firma di Luperini (24′) e poco altro. Ad inizio ripresa calabresi in vantaggio, Gomez trova la giocata vincente beffando la difesa rossazzurra (47′). Il Catania però non sta a guardare. Luperini sciupa una buona opportunità al 64′, qualche minuto più tardi invece non sbaglia (68′): cross di Bouah per la girata di testa di Carpani, Sala respinge, Luperini si fa trovare pronto e insacca. Vitale (punizione) e Popovic (di testa) provano ad evitare i tempi supplementari, non riuscendo nell’intento.

Nei minuti iniziali dell’extra time, apertura pregevole del neo entrato Verna, tiro-cross di Di Tacchio e palla che finisce fuori di un soffio. Il Crotone risponde con Bethers che blocca a terra la conclusione di Vitale e, soprattutto, il palo pieno colpito dal neo entrato Rojas al 106′. Poco dopo ancora Catania, Quaini avanza palla al piede e calcia a lato da buona posizione. Altro brivido per la difesa rossazzurra, gran tiro di Kolaj che centra la traversa al 115′. Qualche minuto prima Bethers aveva parato in due tempi la conclusione di Gallo. In seguito, al 119′, doppia chance per il Catania: botta violenta di Luperini in area deviata da Sala, la palla rimane lì ma nessuno riesce a deviare in porta e l’azione sfuma.

Scaduto il minuto di recupero concesso, squadre costrette a determinare l’esito del match attraverso la lotteria dei rigori. Castellini, Luperini, Verna, Di Tacchio, Quaini e Di Gennaro a segno per la squadra rossazzurra. Decisiva propria la rete di Di Gennaro, dopo l’errore dal dischetto di Spina che si era fatto respingere il tiro da Bethers. Domenica, nuovo appuntamento per le due squadre ma si giocherà allo stadio “Ezio Scida” con i tre punti in palio.

VIDEO: gli highlights di Catania-Crotone

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***