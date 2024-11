GIRON (Crotone): “Catania grande squadra, ma anche noi lo siamo…”

Sono ripresi gli allenamenti del Crotone in vista della sfida contro il Catania. Il terzino sinistro rossoblu Maxime Giron parla ai microfoni della stampa calabrese:

“Stiamo lavorando ogni giorno per migliorare il discorso legato ai tanti gol subiti. Non è un problema del singolo reparto difensivo ma di squadra. Dopo la brutta sconfitta interna con l’Avellino abbiamo dato ognuno di noi qualcosa in più, questo ha fatto la differenza e si riscontra nelle ultime partite. Quali sono le nostre ambizioni? Stiamo guardando partita dopo partita, pensiamo già al Catania. Affrontiamo una grande squadra, noi lo siamo altrettanto. Avremo questa settimana per prepararla al meglio e continuare a dare continuità a quello che stiamo facendo”.

