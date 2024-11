LA SICILIA: “Toscano ha teleguidato la squadra per 95′. Vittoria che può dare tanto”

“Bisognava vederlo, sgolarsi a bordo campo al 93′ Mimmo Toscano per capire quante emozioni si stesse portando dentro da giorni, forse settimane. Poi dopo 2′ di tensione, il tecnico etneo ha liberato tutta la sua gioia al fischio finale dell’arbitro, per una vittoria ritrovata grazie a una prestazione matura della squadra”, riporta La Sicilia.

Alla vigilia di Catania-Trapani, “Toscano aveva chiesto ai suoi di dare qualcosa in più e ha raccolto finalmente la reazione della squadra”, si legge. “Vincere il derby al termine di una gara nella quale è accaduto di tutto può dare tanto ai rossazzurri, in termini di ritrovato entusiasmo ma anche di consapevolezza, a patto che le prestazioni continuino ad essere come quella di ieri sera”, evidenzia l’articolo di Andrea Cataldo.

“Durante il match l’ex Cesena in tante occasioni aveva chiesto ai suoi giocatori di usare la testa e di essere lucidi. Li ha teleguidati per 95′, come se avesse una radio sempre accesa e collegata con ognuno dei suoi ragazzi in campo. Poi quando l’arbitro ha decretato la fine della contesa è andato in campo e ha baciato e ringraziato uno per uno i suoi calciatori”.

