LA SICILIA: “Il capitano e il cannoniere spingono i rossazzurri fuori dal tunnel della crisi”

Il Catania “lottando con grande cuore si è inerpicato fuori dal tunnel della crisi. Vincere dopo cinque turni era un obbligo per non acuire malumori e situazione di classifica che era già molto precaria se consideriamo i programmi estivi del club”, riporta La Sicilia.

“Il Trapani ha subito la rabbia degli avversari nel primo tempo, ma è rimasto sempre in partita, tanto è vero che dopo il vantaggio di Castellini i granata, in avvio di ripresa, avevano anche pareggiato. Poi il gol di Inglese è stato provvidenziale, ha medicato anche il successivo errore dal dischetto di Castellini che aveva avuto il merito di sbloccare il match. Il finale è stato un assalto granata che i padroni di casa hanno respinto senza rischiare”, si legge. “Grandi applausi reciproci tra i tifosi di casa e il pubblico arrivato da Trapani a suon di striscioni e cori di amicizia solida con uno striscione dedicato al ds Faggiano, ex granata”.

