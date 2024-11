LA VECCHIA: “Quota promozione sarà molto più bassa, speriamo che il Catania non abbia più intoppi in campionato”

Intervento di Tino La Vecchia (tifoso del Catania, scrittore ed opinionista) nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television. Riportiamo di seguito un estratto:

“Se analizziamo il risultato di Avellino, è prestigioso perchè il Catania in quelle condizioni non credo potesse fare di più, andando due volte in vantaggio, non si è chiuso, è ritornato in vantaggio, poteva fare il 3-1 con D’Andrea che è stato abbastanza vivace, finalmente il D’Andrea che conosciamo dal periodo del Cerignola. Patierno è stato messo a tacere da quel grande portiere che è Bethers, il quale ha effettuato una parata che ha cambiato la partita perchè con l’Avellino avanti 1-0 sarebbe cambiato tutto. Il 2-2, comunque, è giusto. Non dimentichiamo che L’Avellino ha colpito una traversa piena e nel finale Liotti ha sfiorato il 3-2. Prendiamoci questo pareggio, che è un pareggio d’oro contro una squadra che a mio avviso possiede l’organico più forte della C, superiore anche a quello del Benevento”.

“Ai tifosi dico di non essere così tanto pessimisti, tutte le squadre hanno periodi bui. L’Avellino dopo la partenza col freno a mano tirato era partito con sei vittorie di fila, ora ha raccolto 3 punti in 4 partite. Succede a tutti. Speriamo di non fermarci più. Secondo le mie analisi statistiche, quest’anno la quota promozione sarà molto, molto più bassa rispetto allo scorso anno, non ci vorranno i punti della Juve Stabia, sarà la quota più bassa di tutti e tre i gironi. La classifica è cortissima, non disprezzerei quella del Catania che sul campo è quarto perchè avrebbe avuto 25 punti con tutte le vicissitudini subite. Aspettiamo tempi migliori”.

