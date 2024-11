VERSO CATANIA-TRAPANI: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Quasi due settimane fa Catania e Trapani si erano sfidate in campionato, con i bookmakers che indicavano i rossazzurri favoriti per la conquista dei tre punti nel derby siciliano, confermando sul campo il pronostico con la vittoria degli etnei per 2-1. Adesso, in occasione del match che i rossazzurri disputeranno stasera allo stadio “Angelo Massimino” nuovamente contro il Trapani – in Coppa Italia Serie C – le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.94 e 3.16; la “X” tra 3.10 e 3.36; il “2” tra 2.10 e 2.18.

Lo scenario è quello di un confronto che stavolta, sulla carta, vede il Trapani con qualche probabilità di vittoria in più rispetto al Catania considerando le numerose defezioni della squadra di Toscano, il quale ha convocato ben 11 elementi dell’Under 19 rossazzurra. La sfida, comunque, dovrebbe presentarsi abbastanza equilibrata e può accadere di tutto. Ricordiamo che, in caso di parità nei 90′, si andrebbe ai supplementari più eventuali calci di rigore per stabilire chi approderà ai quarti di finale della competizione.

