SERIE C – Maiuri (all. Cavese): “Dovremo andare a Catania con uno spirito importante”

Così l’allenatore della Cavese Vincenzo Maiuri in vista della trasferta di Catania: “A Catania dobbiamo andare con lo spirito giusto, lo stesso che abbiamo cercato di assicurare a Cerignola, dove nel primo tempo abbiamo perso troppi mezzi palloni, troppi rimpalli e loro arrivavano un pò prima di noi, ma la squadra si è rimessa in sesto subito e non per una questione di moduli. A Catania andremo con uno spirito importante, sapendo di incontrare una squadra molto forte, costruita per vincere il campionato. Sappiamo di dover fare una grossa prestazione per tornare dalla Sicilia con un risultato positivo”.

