GIOVANILI CATANIA: Primavera, tris esterno rifilato alla Lucchese. Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend

L’under 19 del Catania conquista la terza vittoria stagionale, imponendosi per 3-0 sul campo della Lucchese, e risale in classifica ad una sola lunghezza dal secondo posto. I ragazzi allenati da Marco Biagianti, in vantaggio già in apertura con il rigore trasformato da Lorenzo Privitera, hanno raddoppiato con Federico D’Emilio poco dopo la mezz’ora di gioco e chiuso il match nella ripresa con Clarence Corallo: qualità, capacità di contenimento degli avversari, carattere e attenzione nella prestazione odierna dei rossazzurri. Sabato 23 novembre, a Nesima, in programma Catania-Turris.

In campo nel weekend anche le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei under 17 e under 15 nazionali e regionali. Di seguito, i risultati:



Under 17 Serie C – Girone D, nona giornata

Crotone-Catania 3-2: per i ragazzi allenati da Giovanni Costanzo, reti di Costanzo e Mannino;



Under 15 Serie C – Girone D, nona giornata

Crotone-Catania 0-1: Bottino firma il successo della formazione guidata da Umberto Fabiano nello scontro al vertice, rossazzurri in testa a quota 20 punti;



Allievi Elite Under 17 – Girone B, ottava giornata

Catania-Fair Play Messina 1-0: Bonina sigla la vittoria dell’undici schierato da Francesco Russo;



Under 15 Regionali – Girone D, ottava giornata

Catania-RG Siracusa (domenica 17 novembre alle ore 11.00)



TABELLINO LUCCHESE 0-3 CATANIA (Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, ottava giornata, Stadio Comunale di Saltocchio – Lucca)



Marcatori: pt 6° Privitera su rigore, 34° D’Emilio; st 21° Corallo.

Lucchese: 1 Maccheroni; 2 Chiesa, 3 Macchi (VK), 4 Mozzillo (1°st 14 Bosco), 5 Moschella (25°st 13 Fabbri), 6 Garzella (25°st 17 Maiorana), 7 Morisi, 8 Bracci (14°st 15 Bartelloni), 9 Ragghianti (14°st 16 Pardini), 10 Riad (K), 11 Nenci (35°pt 17 Grosso). A disposizione: 12 Rosini; 18 De Angelis. Allenatore: Marselli.



Catania: 1 Torrisi; 2 Bonaccorso (14°st 14 Rizzotti), 3 Ciniero, 4 Fascetta (1°st 15 Parco), 5 Sechi, 6 Nania, 7 Privitera (K), 8 Maugeri (14°st 16 Ortoli), 9 Corallo (VK) (24°st 17 Macrì), 10 Coriolano (VK), 11 D’Emilio (40°st 13 Ippolito). A disposizione: 12 D’Agata; 18 Limina, 19 Nastasi, 20 Capuana. Allenatore: Biagianti.



Tempi di recupero: pt 1’; st 5’.

Ammoniti: Moschella, Chiesa e Garzella (L); Maugeri (C).

Arbitro: Margherita Calvani (Prato).

Assistenti: Daniele Panighini (Carrara) e Matteo Puvia (Carrara).

