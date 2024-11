MANETTA (Messina): “Il pareggio a Catania fa morale, siamo stati uniti e compatti”

Il difensore del Messina Marco Manetta analizza così il pareggio a reti bianche maturato col Catania, in sala stampa:

“Venivamo da due sconfitte pesanti, è importante essere usciti indenni dal campo, soprattutto dopo essere rimasti in dieci uomini. Io credo che abbiamo fatto una partita ben studiata dal mister, aspettando un pò di più l’avversario cercando di ripartire. A livello di solidità difensiva abbiamo fatto molto bene, forse avremmo dovuto migliorare in qualche ripartenza sbagliata nell’ultimo passaggio”.

“Lo spirito di questa squadra comunque è stato ottimo secondo me, altre volte anche sul piano del gioco abbiamo fatto molto bene, a Catania un pò meno ma è prevalsa l’unità, la compattezza, che in questo campionato servono. Era un derby, una partita sentita. Il clima che si respira nello spogliatoio è positivo. Cerchiamo di fare più punti possibile da qui alla fine del girone d’andata. Bastano 1-2 vittorie e ti risollevi in classifica. Questo è un pareggio che fa morale. Prima delle ultime due sconfitte avevamo raccolto molto meno di quanto meritato. Sono molto fiducioso per il prosieguo della stagione”.

