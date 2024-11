ANASTASIO: “Ce l’abbiamo messa tutta, prima o poi la ruota girerà”

Il laterale sinistro del Catania Armando Anastasio, ai microfoni di Telecolor dopo il pareggio casalingo col Messina:

“Ce l’abbiamo messa veramente tutta. Siamo usciti dal campo dando il massimo. Sappiamo quanto i nostri tifosi ci tengano a vincere, fa veramente male non essere riusciti a fare bottino pieno anche stavolta, in occasione di una partita importante. Dobbiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo, prima o poi la ruota girerà, ci saranno occasioni migliori. Il Catania non deve guardare i risultati delle altre partite, ma lottare per vincere ogni gara. Ci tenevamo a fare bene. Dobbiamo guardare a noi stessi. Se non basta quello che diamo in campo, vuol dire che dobbiamo cercare nelle prossime partite di fare ancora di più”.

