QUI CATANIA: una settimana per recuperare energie fisiche e mentali, preparando il match di Crotone

Superato il trittico di gare nel giro di una settimana, con un dispendio di energie notevole e, purtroppo per il Catania, raccogliendo solo due punti – decisamente meno rispetto a quanto ci si poteva aspettare – i rossazzurri confidano nella possibilità di recuperare qualche giocatore in vista del successivo confronto con il Crotone. Gli etnei potranno ricaricare le batterie in questi giorni, avendo più tempo a disposizione per preparare l’insidiosa trasferta di Crotone.

La squadra ha ripreso gli allenamenti ed il morale non può essere alle stelle. C’è ancora molta delusione mista ad amarezza per la mancata vittoria contro il Messina, nel contesto di una gara alla portata che ha visto l’undici di Toscano sprecare di tutto e di più in zona gol. Risuonano nella testa dei calciatori i fischi sonori del pubblico e la contestazione del tifo organizzato. Fanno male, testimoniano il livello d’insoddisfazione nell’ambiente, ma devono servire da sprone.

I giorni di avvicinamento alla sfida in programma allo “Scida” saranno utili per riflettere sugli errori commessi, lavorando su schemi e meccanismi di gioco funzionali alle esigenze di un Catania chiamato a rialzare la testa. Si preannuncia una partita molto impegnativa, al cospetto di un avversario in ripresa rispetto ad una prima parte di campionato assai deficitaria. A Toscano ed al suo staff il compito di rinvigorire la squadra, ritrovando lo smalto d’inizio stagione.

