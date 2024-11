VERSO CROTONE-CATANIA: arbitra Gianquinto della sezione di Parma. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la quattordicesima giornata di Serie C. La partita Crotone-Catania, in programma domenica 10 novembre, sarà diretta da Edoardo Gianquinto della sezione AIA di Parma, coadiuvato dagli assistenti Marco Sicurello (Seregno) e Andrea Pasqualetto (Aprilia). Quarto ufficiale Fabio Rosario Luongo (Napoli).

Nessun precedente con il Catania per il “fischietto” emiliano che, invece, ha arbitrato due incontri del Crotone, entrambi favorevoli ai calabresi nel campionato di C 2022/23 e 2023/24: rispettivamente il 3-1 inflitto al Giugliano allo “Scida”, in cui andò a segno anche l’attuale calciatore rossazzurro (fuori lista) Chiricò, e lo 0-2 sul campo del Brindisi.

Nel 2019 la direzione arbitrale della partita Legnano 1-1 Seregno da parte del sig. Gianquinto fu duramente contestata dal Seregno, che parlò di “ennesimo arbitraggio scandaloso in serie D” dicendosi la società “allibita dalle decisioni arbitrali fortemente penalizzanti nei confronti della nostra squadra (8 gialli e 2 rossi, nessun giallo nei confronti degli avversari) oltre che l’ennesimo rigore negato” aggiungendo di ritenere “gravi anche le frasi scurrili pronunciate dall’arbitro ai danni della nostra squadra in presenza di più testimoni”.

In quegli anni, comunque, l’arbitro emiliano ha maturato esperienza in D ricevendo anche il Premio Bellè, riservato all’arbitro o assistente maggiormente messo in luce sui campi nazionali. Dal 2022 fa parte della CAN C. L’anno scorso pronunciò alcune parole ai giovani arbitri della Sezione AIA di Parma, al termine del raduno precampionato, spronandoli a dare di più sui campi di calcio, assicurando impegno e determinazione, allenamento e sacrificio. Sottolineando che “essere arbitri vuol dire anche fare squadra, dentro e fuori dal campo: questa caratteristica è fondamentale per arrivare in alto, per imparare dalle esperienze degli altri”.

Qualche mese fa, invece, ha partecipato ad un incontro formativo per le calciatrici e lo staff della Prima Squadra del Sassuolo Femminile, insieme a due apprendiste calciatrici e otto apprendisti calciatori delle formazioni giovanili. Gianquinto ha illustrato con chiarezza e precisione le nuove norme, soffermandosi in particolare sui calci di rigore e sul ruolo cruciale della figura del capitano in campo.

Passiamo alle statistiche in terza serie dell’arbitro Gianquinto, che ha diretto 28 partite in C (Coppa Italia compresa) estraendo 138 cartellini gialli e 8 rossi (4 per somma di ammonizioni), fischiando 5 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 13 vittorie per le squadre di casa, 7 pareggi e 8 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque prevalenza di risultati favorevoli alle squadre di casa.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, ha arbitrato 7 incontri estraendo 30 cartellini gialli, un rosso e concedendo un rigore con un bilancio di 3 successi casalinghi, 3 risultati di parità e un’affermazione esterna. L’ultima gara diretta nel raggruppamento meridionale risale al 27 ottobre, Taranto 0-0 Turris. L’ultimo successo di una squadra ospite nel girone C è avvenuto lo scorso campionato, il sopracitato 0-2 del Crotone al cospetto del Brindisi, datato 3 dicembre 2023.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***