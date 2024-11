QUI CATANIA: da Sturaro a Lunetta, situazione infermeria

Con De Rose tornato ad accomodarsi in panchina, e che potrebbe scendere in campo – magari a partita in corso – domenica in occasione della sfida di Crotone, per poi incrementare gradualmente il minutaggio, nel giro di poche settimane potrebbe riaggregarsi al gruppo anche Sturaro. L’esperto centrocampista del Catania sta lavorando sodo per rientrare al più presto. C’è fiducia affinchè questo possa accadere tra 15-20 giorni, se il percorso di recupero dall’infortunio riportato a settembre al legamento collaterale mediale del ginocchio continuerà a fornire risposte incoraggianti.

Per quanto riguarda D’Andrea, convocato per il match col Messina pur non essendo fisicamente al 100%, migliorano le sue condizioni in vista di Crotone dopo la durissima botta al fianco ricevuta nel corso di Catania-Latina. Mister Toscano, alla vigilia del derby, aveva invece preannunciato la possibilità di recuperare in tempo per la trasferta dello “Scida” Lunetta, che ha accusato un risentimento muscolare nei giorni scorsi. Vedremo se l’ex Lecco tornerà regolarmente a disposizione.

