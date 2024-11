SERIE C – Enrici (Avellino): “Siamo una squadra molto forte. Col Catania bellissima partita”

Patrick Enrici, difensore dell’Avellino, ai microfoni di Prima Tivvù nel corso di ‘Contatto Sport’ torna sul recente 2-2 maturato sul campo della capolista Benevento con uno sguardo rivolto al prossimo impegno col Catania in Irpinia: “Sapevamo di affrontare una squadra forte. A Benevento siamo entrati in campo determinati, con la grinta e la cattiveria giusta, ribaltando lo svantaggio iniziale. Questo ci rende consapevoli del fatto che siamo una squadra molto forte. Sabato sfideremo il Catania, sarà una partita molto stimolante, una bellissima partita, la prepareremo nel migliore dei modi. Siamo contenti di ritrovare il nostro pubblico e il nostro tifo, che a Benevento ci è mancato. Inglese osso duro per me? Sono pronto a tutto”.

