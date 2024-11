TOSCANO: “Avellino sarà un banco di prova per noi”

Sabato pomeriggio mister Domenico Toscano, premiato come miglior allenatore del girone B di Serie C 2023/2024 nel corso del Festival del Calcio Italiano, ha parlato ai microfoni di OttoChannel del match in programma sabato pomeriggio contro l’Avellino:

“Sarà un’altra partita difficile dopo quella giocata venerdì scorso e vinta contro il Trapani. Sarà una gara impegnativa. È il momento giusto e la partita giusta contro una squadra che ho visto nel derby con il Benevento che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare un campionato da primato come i giallorossi. Veniamo da una vittoria che ci ha dato fiducia e consapevolezza dopo prestazioni buone, ma non con ottimi risultati. È un banco di prova per noi, per capire a che punto del percorso siamo. Gara da ex? Ad Avellino ci sono stato, forse nel posto giusto nel momento sbagliato. Sarà sempre un piacere tornarci”.

