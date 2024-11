‘Diamo un calcio all’indifferenza’: due settimane fa torneo di calcio in memoria dell’ex rossazzurro Manuel Puglisi

Due mesi fa, a seguito di un tragico incidente stradale, ha perso la vita, all’età di 21 anni, Manuel Rosario Puglisi, calciatore cresciuto nelle giovanili del Catania che ha militato anche tra le fila di ACR Messina, Paternò e Biancavilla. 37 gare giocate da Puglisi con la maglia della Berretti rossazzurra condite da una rete segnata. Il difensore si era messo in evidenza anche con gli Under 17 del Catania. Un paio di settimane fa si è svolto un torneo di calcio in memoria del ragazzo: ‘Diamo un calcio all’indifferenza’.

Al Memorial, organizzato dai genitori di Manuel, in collaborazione con l’Aifvs (Associazione Italiana Famigliari Vittime delle Strade) ed il patrocinio del comune di Catania, hanno partecipato alcune società calcistiche dilettantistiche del panorama catanese, radunando più di 70 giovani calciatori tra gli 8 e 10 anni, e tantissimi genitori che insieme agli amici hanno ricordato Manuel. Obiettivo, promuovere l’integrazione giovanile in città coniugando la frequenza scolastica con l’appartenenza ad un gruppo sportivo.

