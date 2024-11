STAMPA NAZIONALE – Binda: “Molto importante capire la strategia da adottare nella seconda parte di stagione”

Il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda punta i riflettori sul girone C di Serie C, intervenendo ai microfoni di Telesud:

“Benevento 2-2 Avellino è stato forse il risultato più prevedibile di tutti, ma è confermato quel che si dice già da qualche settimana, cioè che non sarà un girone con un dominatore assoluto com’è stato negli ultimi anni dal Catanzaro alla Juve Stabia passando per Bari, Ternana, Reggina. Questo invece sarà un girone aperto a tante squadre fino alle ultime giornate”.

“Seconde me su ogni fronte fare dei processi, critiche ed ipotizzare delle rivoluzioni mi sembra inopportuno perchè le squadre in questo momento devono pensare solamente a crescere, soprattutto il Trapani che è stato costruito tardi e arriva dalla Serie D. Come sempre i campionati si vincono in primavera. Sarà molto importante capire quali tra le strategie dei vari club nella seconda parte di stagione si rivelerà quella vincente”.

“Ci sarà chi si butterà sul mercato cercando di migliorare il proprio organico, sapendo che il calciomercato invernale è sempre molto rischioso, chi adotterà altre strategie, chi si compatterà, troverà fiducia, recupererà degli infortunati e sarà più in forma. E’ un campionato apertissimo a più soluzioni. Si giocherà le sue carte anche il Crotone, visto come ha battuto il Catania nel turno precedente e la vittoria di Latina. Crescendo e trovando ritmo possono succedere ancora tante cose. Non c’è nulla di definitivo adesso. L’importante è acquisire fiducia, compattezza e organizzazione facendosi trovare pronti da marzo in poi“.

