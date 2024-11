AVELLINO-CATANIA: arbitra Zanotti della sezione di Rimini. Precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la 16/a giornata del campionato di Serie C. La partita Avellino-Catania, in programma sabato allo stadio “Partenio-Lombardi”, sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini coadiuvato dagli assistenti Alessandro Antonio Boggiani (Monza) e Gilberto Laghezza (Mestre), coadiuvato. Quarto ufficiale Dario Di Francesco (Ostia Lido).

Due precedenti con il Catania per il “fischietto” riminese, promosso in Serie C nel 2021 a coronamento di una eccellente trafila a livello dilettantistico. Il sig. Zanotti ha diretto la sconfitta esterna del Catania con la Turris per 2-1 (a segno per i rossazzurri Cianci) dello scorso campionato ed il pareggio a reti bianche riportato qualche fa al “Massimino” al cospetto dell’Audace Cerignola.

Zanotti arbitrerà per la quarta volta un match dell’Avellino, ancora al “Partenio-Lombardi”, dopo l’1-0 inflitto alla Fidelis Andria (Coppa Italia Serie C 2022/23) e gli 0-0 maturati rispettivamente contro Latina (Serie C 2022/23) e Vicenza (playoff 2023/24). In quest’ultimo caso ci sono state polemiche per una serie di episodi arbitrali contestati dai biancoverdi.

48 partite arbitrate in terza serie (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 242 cartellini gialli e 12 cartellini rossi (di cui 8 per somma di ammonizioni), fischiando 7 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 21 vittorie per le squadre di casa, 19 pareggi e 8 successi per le formazioni impegnate in trasferta.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, invece, ha arbitrato 16 incontri estraendo 86 cartellini gialli, 5 rossi e concedendo un rigore con un bilancio di 7 successi casalinghi, 8 risultati di parità e un acuto esterno (risalente al 12 novembre 2023, ACR Messina 0-3 Latina). In questa stagione, nel gruppo C, il sig. Zanotti ha diretto cinque incontri: Cavese 2-1 Crotone, Catania 0-0 Audace Cerignola, Trapani 1-1 ACR Messina, Benevento 1-0 Casertana e Team Altamura 2-2 Potenza.

