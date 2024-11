TOSCANO a Globus Tv: “Negli ultimi 20 minuti dovevamo avere maggiore coraggio e tenere più alta la squadra”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano, ai microfoni di Globus Television analizza il pareggio maturato sul campo della Turris:

“Fino all’episodio dell’espulsione di Guglielmotti la squadra ha fatto la partita che doveva fare su un campo difficile, stretto, in sintetico. La squadra si è sporcata le mani passando meritatamente in vantaggio, ma dopo l’espulsione abbiamo indietreggiato. Con l’inserimento di Stoppa ho inteso dare coraggio per far salire la squadra di qualche metro. Abbiamo sfruttato male qualche situazione ad esempio con lo stesso Stoppa e, prima di lui, Carpani. Si poteva fare meglio nei minuti finali, leggere meglio la situazione dell’espulsione e del gol, ma su quello devi lavorare nei dettagli, che fanno la differenza. Bisogna lavorare guardando dentro noi stessi, senza tenere conto della classifica e proseguendo il percorso partita dopo partita”.

“La Turris fa delle seconde palle in questo campo stretto la sua forza. Ripeto, noi fino all’espulsione abbiamo ribattuto colpo su colpo. Negli ultimi 20 minuti un pò di coraggio in più, soprattutto mettendo Stoppa in campo, lo dovevamo avere. Si può fare meglio sicuramente. Dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. A volte siamo stati sfortunati con gli arbitraggi, anche domenica c’erano due probabili rigori, saremo maggiormente fortunati più avanti con gli arbitri e noi dobbiamo stare più attenti a non commettere certe ingenuità“.

“Verna tira la carretta da tanto tempo, Inglese era un pò in difficoltà, il cambio di Stoppa e Montalto ha dato maggiore freschezza ma potevamo tenere più alta la squadra e portare meno pericoli nella nostra area di rigore. L’importante è che ci sia l’atteggiamento e l’approccio giusto. Speriamo di recuperare prima possibile gli assenti. Non mi sono mai lamentato da questo punto di vista ma, alla lunga, far giocare sempre gli stessi uomini continuando a dare intensità lo puoi pagare. Noi andiamo avanti per la nostra strada trovando magari soluzioni alle difficoltà che stiamo attraversando a livello numerico”.

