VERNA a Globus Tv: “Non abbiamo corso grossi rischi. Punti persi, ne usciremo alla grande. Ripartiamo dalla compattezza nelle difficoltà”

Il centrocampista del Catania Luca Verna interviene ai microfoni di Globus Television dopo l’1-1 riportato a Torre del Greco:

“Purtroppo la partita è girata sull’episodio dell’espulsione, inutile negarlo, però io non avevo dal campo la sensazione di poter soffrire e prendere gol perchè stavamo difendendo bene, non rischiando nulla. Alla fine c’è stata l’occasione del gol ed il salvataggio di Montalto sulla linea, che ci può stare giocando più di 30 minuti in dieci. La squadra mi dava l’impressione di essere quadrata e messa bene in campo ma non riuscivamo a ripartire venendo a mancare un giocatore di gamba sulla fascia, in questi casi non pressi bene e loro ti mettevano in difficoltà ma non abbiamo corso grossi rischi“.

“Magari serviva maggiore cattiveria e attenzione sul gol di Ekuban ma ormai è andata. Mi dispiace perchè la gara ce l’avevamo in mano, ma fa tutto parte di un percorso di crescita che la squadra sta portando avanti seppur con qualche difficoltà. Io rimango positivo e secondo me ne usciremo alla grande. Dopo l’espulsione abbiamo anche provato ad andare a segno in una situazione pericolosa con la spizzata di Montalto per Stoppa, che aveva dribblato il portiere e per poco non è riuscito a concludere. Quando sei in inferiorità numerica pensi più a difenderti e chiudere le linee, è normale. Se riesci a ripartire in contropiede puoi anche pensare di fare gol, altrimenti è dura. Loro in superiorità numerica chiudevano bene tutti gli spazi”.

“In questo momento abbiamo perso dei punti, l’Avellino si sta riprendendo dopo averli persi ad inizio campionato. Un percorso di crescita è fatto anche di questi momenti. Noi dobbiamo imparare dalla sconfitta di domenica scorsa e dalla mancata vittoria di Torre del Greco, comunque porto a casa un pareggio ottenuto giocando in dieci e la capacità di soffrire nell’ultima mezz’ora, il fatto che la squadra si è saputa compattare nelle difficoltà. I tifosi? Anche a Torre del Greco erano in tanti a sostenere il Catania. Ci spronano a dare qualcosa di più, è nelle nostre corde e ne sono convinto“.

