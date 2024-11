TOSCANO: “I derby li vince chi vuole fare la storia. Mettiamo qualcosa in più, serve un Catania assatanato nella prestazione”

Vigilia di Catania-Messina. Ha parlato l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano, chiedendo alla propria squadra di dare qualcosa in più sul rettangolo verde per sopperire alla difficoltà oggettive del momento. Queste le parole di Toscano in sala stampa:

“Ogni partita ha la sua storia. Torre del Greco è un campo stretto, diverso dagli altri, diventa una partita sporca e tu devi sporcarti le mani, i ragazzi lo hanno fatto. Era una gara infrasettimanale. Qualche calciatore nelle difficoltà deve tenere botta, stringere i denti, adattarsi a situazioni tattiche che gli vengono richieste per la partita ed il momento. Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso. Non bisogna guardare la classifica ma a noi stessi, chi siamo oggi, dando il massimo di quello che siamo”.

“I derby sono partite a sè, mi sarebbe piaciuto arrivarci in condizioni diverse ma non è un alibi. Oggi la situazione delle assenze è oggettiva. Non siamo molto fortunati in questo momento tra squalifiche, decisioni arbitrali e calciatori indisponibili ma dobbiamo essere più forti di questo, bisogna sopperire dando qualcosa di più affinchè anche la fortuna vada dalla nostra parte”.

“Nei derby i valori si azzerano, li vince chi vuole fare la storia dei derby, e noi dobbiamo avere questa voglia. Sappiamo soprattutto delle defezioni a centrocampo e che non abbiamo due mediani di ruolo per caratteristiche, ma non è tanto la squadra che scenderà in campo a fare la differenza. Piuttosto quello che metterai in campo. Chi vuole determinare e rimanere nella storia dei derby – e noi dobbiamo esserlo – vincerà il derby”.

“Lo stadio sarà pieno come sempre, il messaggio che invio all’ambiente è di giocare il derby insieme a noi per tutti i 95′ e sono sicuro che la gente lo farà perchè tiene al Catania, riconosce nella squadra l’impegno, poi ogni formazione presenta errori e difetti, su quelli devi lavorare ma sono convinto che il pubblico ci darà una grossa mano”.

“Ho visto negli occhi dei ragazzi la voglia di ritornare alla vittoria. Ho detto loro che anche in 11 contro 10 se qualcuno avesse fatto quel qualcosa in più in certe situazioni si potevano portare a casa i tre punti, pur soffrendo perchè è normale soffrire in questi casi. Abbiamo anche dovuto inserire un ragazzo della Primavera, Forti, adattando per 4-5 minuti Luperini a ricoprire il ruolo di quinto, però nelle difficoltà se fossi riuscito ad andare ancora più dentro al tuo lavoro, mettendoci qualcosa in più e una pezza in più, avresti potuto vincere a Torre del Greco”.

“Un percorso lo porti avanti compiutamente quando hai a a disposizione l’intero potenziale. Oggi, forse, mai lo abbiamo avuto, o forse soltanto all’inizio. Devi sopperire alle difficoltà trovando soluzioni e stando maggiormente sul pezzo, recuperando bene mentalmente e fisicamente al di là del fatto che tanti giocatori stanno tirando la carretta e devi adattare calciatori in determinate situazioni, cambiare filosofia e modo di interpretare la gara. Non avere l’organico al completo sta rallentando il nostro percorso ma tu devi continuare ad insistere“.

“Alternanza Adamonis-Bethers in porta? Tra l’infortunio di Adamonis all’inizio e le prestazioni di Bethers, ti accordi di avere due portieri di livello, man mano che va avanti il campionato è normale che la gerarchia si andrà a delineare a difesa dei pali. Il Messina? Ha iniziao con un’idea tattica ben precisa, l’ha cambiata nelle ultime due partite. A prescindere dall’atteggiamento tattico del Messina che oggi abbiamo visto in video, sarà il nostro approccio a fare la differenza, quanto saranno assatanati di prestazione i calciatori del Catania“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***