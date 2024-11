QUI CATANIA: D’Andrea torna a disposizione

Filippo D’Andrea ci sarà. Lo ha dichiarato mister Domenico Toscano in sala stampa, alla vigilia del derby Catania-Messina. “Recuperiamo l’attaccante che oggi ha sostenuto il primo allenamento con la squadra dopo l’infortunio. E’ tra i disponibili, non sarà in perfette condizioni però ha dato la sua disponibilità”, le parole del tecnico del Catania.

D’Andrea, colpito duramente al fianco nel corso del match perso in casa contro il Latina, verrà dunque nuovamente inserito nella lista delle convocazioni dopo avere saltato la trasferta di Torre del Greco. Per il resto, in casa rossazzurra, confermate ancora una volta le indisponibilità di Di Tacchio, Sturaro, De Rose, Lunetta oltre che degli squalificati Quaini e Guglielmotti.

