TURRIS-CATANIA (Video): ecco gli highlights della sfida

Catania di scena allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco contro la Turris per la dodicesima giornata del girone C di Serie C 2024/25. I rossazzurri venivano dalla sconfitta del tutto inattesa tra le mura amiche al cospetto del Latina e sono ripartiti incamerando un punto.

Partita caratterizzata da un primo tempo abbastanza bloccato, poche emozioni, padroni di casa che difendono con ordine e Catania che ha in mano le redini del gioco ma non riesce a pungere dalle parti di Marcone. La musica cambia nella ripresa con il vantaggio catanese a firma di Inglese (52′), l’espulsione di Guglielmotti che dà coraggio alla Turris, capace di pareggiare i conti con Ekuban (73′) e sfiorare il sorpasso. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Turris 1-1 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

