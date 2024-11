DALLA SALA STAMPA – Verna: “Sappiamo cosa fare. Recuperiamo le energie e subito testa al Messina”

Oltre a ribadire quanto dichiarato ai microfoni di Globus Television, nel post gara di Torre del Greco il centrocampista del Catania Luca Verna, in sala stampa, guarda subito alla prossima gara col Messina: “Il derby col Messina sappiamo che è una partita da fare bene e da vincere. E’ un momento particolare perchè veniamo da una sconfitta e un pareggio, ci siamo già passati uscendone alla grande più di un mese fa, sappiamo come fare e cosa fare. L’episodio dell’espulsione nel nostro momento migliore ci ha un pò penalizzati ma, in vista del derby, ripartiamo dallo spirito di sacrificio evidenziato negli ultimi 30 minuti. Abbiamo un paio di giorni per preparare la partita, lo faremo al massimo, c’è bisogno di recuperare energie ma questo lo sapevamo già, fa parte del nostro lavoro. Da domani, recupero e testa al Messina”.

