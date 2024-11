MERCATO: Serie C, pronto un innesto importante per la difesa del Trapani

17 gol subiti finora dal Trapani in campionato. Troppi per una squadra che ambisce alla promozione in Serie B. La società granata prova subito a correre ai ripari, preparandosi ad accogliere un innesto importante per il reparto arretrato: Alessandro Malomo. Il 33enne difensore ex Triestina, svincolato dal mese di agosto, si appresta a ripartire dal club siciliano, come evidenziato dai colleghi di trivenetogoal.it. Nei mesi scorsi qualche organo d’informazione lo aveva accostato al Catania, in realtà Malomo non è mai stato un concreto obiettivo di mercato dei rossazzurri che hanno indirizzato il mirino su altri profili.

