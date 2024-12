ACCADDE OGGI: 10 dicembre 2006, Udinese ko. Spinesi fa sognare il Catania

10 dicembre 2006. Sogna il Catania di Pasquale Marino dopo il successo dei rossazzurri sull’Udinese che vale il momentaneo quarto posto solitario in Serie A. A decidere una partita equilibrata allo stadio “Angelo Massimino” è un colpo di testa del bomber Gionatha Spinesi al 23’ del primo tempo.

Nella circostanza cross di Colucci, Zenoni non si accorge della presenza in area di Spinesi che di testa mette alle spalle di Paoletti. Ottavo gol stagionale per l’attaccante pisano e terza vittoria consecutiva casalinga per la squadra dell’Elefante davanti ad oltre 18mila spettatori. Pochi tiri in porta, ma tanta grinta e una dose extra di cinismo. Determinante anche Armando Pantanelli con quattro parate dal peso specifico notevole.

VIDEO: gli highlights di Catania-Udinese

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

TABELLINO PARTITA

CATANIA (4-3-3): Pantanelli; Silvestri, Sottil, Stovini, Lucenti; Baiocco, Edusei, Caserta;

Colucci (40′ st Millesi), Spinesi, Del Core (28′ st Izco). In panchina: Polito, Sardo, Falsini, Minelli, Corona. Allenatore: Marino

UDINESE (4-4-2): Paoletti; Zenoni, Zapata, Natali, Felipe (27′ st Dossena); De Martino (27′ st Barreto), Pinzi, Obodo, Muntari; Di Natale, Iaquinta. In panchina: Murriero, Coda, D’Agostino, Eremenko, Gerardi, Barreto. Allenatore: Galeone

ARBITRO: Damato di Barletta

RETE: 23′ pt Spinesi

NOTE: giornata di sole, terreno in discrete condizioni

Ammoniti: Pinzi, Spinesi, Iaquinta

Angoli: 8-5 per l’Udinese

Recupero: 3′ pt, 4′ st.

