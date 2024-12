LA SICILIA: “Pelligra, segnale che induce all’ottimismo?”

“Si è rifatto vivo Ross Pelligra. Zero selfie, più parole. Una lettera che magari interpretiamo come un segnale importante in vista del mercato di gennaio e di tanti altri appuntamenti fondamentali per la programmazione della vita societaria del Catania”, riporta La Sicilia. “Da quel che emerge pare ci sia la volontà di destinare un budget per il mercato in modo da rendere competitivo l’organico più di quanto potenzialmente valga oggi”, cedendo i ‘fuori lista’ e qualche altro giocatore “per creare spazi in entrata”, si legge.

C’è da chiedersi “se questa società vuole programmare a lunga scadenza o tentare di andare in B e poi cedere. C’è da chiedersi se la storia del logo da rilevare è percorribile o meno (in maniera ufficiosa pare che lo sia), se Torre del Grifo è una soluzione per fare allenare prima squadra e giovanili recuperando almeno inizialmente i campi e gli spogliatoi. C’è da chiedersi se il centro sportivo resterà soltanto una delle promesse scritte su carta e consegnate al Comune al momento della manifestazione di interesse o meno”.

Ecco, “visto che Ross Pelligra arriverà in tempo per la gara del 22, ci piacerebbe, senza polemica alcuna, che ci fosse un segnale del genere. Un segnale, non le parole o le mezze parole che danno adito a qualsiasi congettura che può ripercuotersi anche sull’operato del club. Sicurezze e notizie certe, ecco cosa chiede il pubblico”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

