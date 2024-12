AVV. CHIACCHIO: “Turris, serio rischio esclusione dal campionato se pendenze debitorie non sanate entro il 16 dicembre”

Turris a rischio esclusione dal campionato? E’ intervenuto sul tema l’avvocato Eduardo Chiacchio, intervistato da Ottochannel, per fare il punto della situazione:

“Siamo davanti a una situazione che non ammette ulteriori rinvii: se le pendenze debitorie non saranno sanate entro il 16 dicembre, potrebbe avvenire l’ineluttabile. Confido però che i dirigenti faranno tutto il possibile. È chiaro che, senza il pagamento, il rischio di essere esclusi dal campionato è serio. Va precisato che gli emolumenti sono stati regolarmente corrisposti entro il 16 ottobre, quindi non ci sono problemi in questo senso. La criticità riguarda le ritenute IRPEF e i contributi INPS, non versati entro la scadenza del 16 ottobre. Entro il 16 dicembre bisognerà saldare non solo quanto dovuto per luglio e agosto, ma anche per settembre e ottobre”, riporta tuttoturris.com.

“Il 16 dicembre è una scadenza decisiva: dentro o fuori. Per quanto riguarda il destino del girone in caso di esclusione, i regolamenti sono chiari: tutte le partite giocate vengono annullate e i punti conquistati contro la squadra radiata non valgono più. Ma non voglio neppure pensare a questa eventualità. Sono sicuro che la Turris risolverà i suoi problemi e continuerà a onorare il campionato”, le parole dell’avvocato.

