CALCIO SICILIANO: acque agitate a Messina, il Trapani riparte anche da un nuovo D.S.

Breve approfondimento su quanto accade nel calcio siciliano di Serie C. Acque agitate a Messina, dove alla firma di un preliminare di vendita all’AAD Invest Group non è corrisposto l’invio di alcun bonifico. La società con sede in Lussemburgo che avrebbe dovuto risollevare le sorti dei giallorossi non si è rifatta viva, anzi si apprende che da oltre un mese ha acquisito un club della serie B belga, il KMSK Deinze, avendo promesso il risanamento dello stesso, ma nelle ultime ore è stato dichiarato fallito. Ancora una volta il patron Pietro Sciotto resta al timone del Messina, mentre si avvicina la scadenza federale del 16 dicembre ed i peloritani rischiano una penalizzazione in classifica.

Il Messina, tra l’altro, perde pezzi. Ha salutato, infatti, il Direttore Sportivo Giuseppe Pavone, il quale ha risolto il contratto per sposare il progetto Trapani. Il numero uno granata Valerio Antonini ha così commentato l’ufficializzazione di Pavone: “Un onore avere con noi un dirigente dell’esperienza e della classe di Giuseppe Pavone che ci farà fare quel salto di qualità che meritiamo“. Antonini si è anche espresso sulla recente scelta di affidare la panchina ad Eziolino Capuano, che prende il posto di Salvatore Aronica: “Affidando la squadra ad un maestro della categoria come lui ho deciso di dare una svolta radicale e provare a riprendere in mano una stagione che ci vede impegnati ancora su tutto, dal campionato alla Coppa Italia. Da oggi siamo più determinati e convinti che mai”.

Insomma, da una parte c’è il Trapani che mira ad un rilancio immediato con una nuova guida tecnica e direzione sportiva, mentre a Messina permane uno scenario incerto e tutt’altro che tranquillo, con il rischio che la situazione finisca totalmente fuori controllo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***