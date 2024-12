DISTEFANO: “Sturaro e De Rose hanno dato qualcosa in più al Catania”

Allenatore e opinionista calcistico, Turi Distefano, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television, si sofferma sul Catania, recentemente vittorioso a Taranto:

“Sulla vittoria di Taranto sento spesso parlare del fatto che il Catania si sia confrontato con un avversario modesto, invece queste sono proprio le gare più difficili da affrontare. Nel primo quarto d’ora, anche se scoordinato, il Taranto ha tentato in qualche modo di intimorire il Catania sfruttando le condizioni di un terreno di gioco molto penalizzante per i rossazzurri. Il Catania, però, è stato bravo a ragionare contro un avversario che, secondo me, ha mostrato una maggiore consistenza rispetto ad una squadra come il Latina”.

“Sturaro e De Rose hanno dato qualcosa in più anche se ancora non sono al 100%, ma con le loro giocate ed esperienza hanno trasmesso serenità ai compagni. E’ un peccato che il Catania abbia perso punti tra Latina, Cavese e Messina. Sicuramente poteva fare di più. Oggi il Benevento è legittimamente la candidata principale per il salto in Serie B, ma chissà che i sanniti non registrino un calo, spesso evidenziato dalle squadre di Auteri nella seconda parte del campionato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***