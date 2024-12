CATANIA FEMMINILE: sconfitta a testa alta sul campo della Roma, il campionato riprende a gennaio

Matura in pieno recupero la sconfitta delle rossazzurre sul campo della Roma: Bortolini firma la rete decisiva sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sul campo delle giallorosse, seconde in classifica, le ragazze guidate da Silvestro Reitano (Pierpaolo Alderisi ha scontato il secondo turno di squalifica) hanno sfiorato il vantaggio con una punizione di Virginia Basilotta: palla sulla traversa; nel contesto di una gara equilibrata, un legno anche per le padrone di casa.

Catania Femminile uscito a testa alta dal rettangolo verde malgrado il valore importante dell’avversario. Quello riportato a Roma è stato però il settimo ko consecutivo. Adesso ci sarà tempo e modo per ricaricare le pile, osservando un periodo di sosta. Il campionato riprenderà domenica 12 gennaio 2025: Pietrini e compagne scenderanno in campo a Nesima per affrontare il Trastevere.

In questa fase della stagione le rossazzurre hanno raccolto 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte con 17 gol fatti e 25 subiti, occupando il quartultimo posto davanti a Nitor Brindisi, Siracusa Calcio e Giovanile Rocca.

TABELLINO PARTITA

Serie C Femminile – Girone C – Tredicesima giornata – Domenica 1° dicembre – Stadio “Giorgio Castelli” – Roma

Roma-Catania 1-0

Rete: st 47° Bortolini.

Roma: 1 Zangari; 2 Grassi (17°st 16 Conti), 3 Ierace, 4 Mileto, 5 Verro, 6 Centini (VK) (32°st 19 Gallo), 7 Farnesi (K), 8 Giacobbo, 9 De Leonardis (49°st 13 Capitta), 10 Coppola (51°st 20 Mancini), 11 Dal Lago (17°st 17 Bortolini). A disposizione: 12 Quinto; 14 Falvella, 15 Vitale, 18 Orlandi. Allenatore: Simone Lascaro.

Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 4 Lanteri (VK), 6 Gaglio, 7 Basilotta, 10 Cammarata (33°pt 16 Milazzo), 18 Fiore, 19 Sciuto, 22 Musumeci (28°st 11 Suriano), 75 Vetere (11°st 17 Brunetti), 92 Papaleo. A disposizione: 1 Orlando; 3 Saraniti, 14 Russo, 20 Ferlito, 42 La Porta. Allenatore: Silvestro Reitano.

Arbitro: Pio Antonio Pascuccio (Ariano Irpino).

Assistenti: Francesco Destino (Roma 2) ed Alessandro De Crescenzo (Roma 1).

Tempi di recupero: pt 3’; st 7’.

