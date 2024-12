LA SICILIA: “Pelligra, promesse di impegno e amore. Si attendono risposte concrete”

“Servirebbe, in questo momento, sapere che intenzioni abbia il gruppo Pelligra, la parte della famiglia che regge le sorti del calcio in città. Questo è il punto di partenza, o se preferite il punto d’arrivo”, riporta La Sicilia. “Dall’inizio della stagione, anzi dal 18 luglio – giorno spartiacque di quest’annata – sono arrivate sporadiche parole. Promesse di impegno e di amore verso i colori rossazzurri. Intanto ci si accontenta del fatto che i tesserati vengono pagati evitando penalizzazioni. E tutto il resto? I tifosi sabato hanno fischiato alla fine dopo aver sostenuto a oltranza. Ma le presenze, sarà un caso ma forse no, sono diminuite. Allo stadio c’erano poco meno di 15mila tra paganti e abbonati. Se il Catania avesse avuto cinque punti in più, forse lo stadio sarebbe stato tutto esaurito e molti difetti sarebbero stati posti in secondo piano”.

“Fatto sta che il cammino del Catania FC oggi è pieno di incognite e silenzi. Servono investimenti per tenere fede a quel che questo gruppo ha promesso nel giorno in cui il Comune vagliava le cinque manifestazioni di interesse. Siamo noiosi e ripetitivi, ma logo, Torre del Grifo (o altra struttura funzionale), gli investimenti per incrementare qualitativamente l’attività del vivaio restano argomenti scritti su carta. E basta”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro, il quale riferisce di ipotesi – ad oggi senza conferma alcuna – di cedere la società o di una disponibilità economica ridotta rispetto ai piani originari. “Se così non fosse, affrettatevi a smentire interrompendo un silenzio che fa più danni di un insulto”, si legge.

“Questi dubbi potranno essere chiariti, ma supportati dai fatti, da una sola persona: Ross Pelligra. Magari arriverà prima di Natale a Catania, ma speriamo non per fare gli auguri alla città. Bensì per consegnare certezze e non parole, non promesse roboanti”. L’articolo di Giovanni Finocchiaro chiude con un appello rivolto a sindaco e assessore affinchè esigano anche loro risposte concrete.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***