VERSO CATANIA-POTENZA (video): quando gli etnei travolsero i lucani per 5-2 al “Massimino”

Tra i precedenti di Catania-Potenza abbiamo evidenziato, nei giorni scorsi, in modo particolare quello che si riferisce all’ultima affermazione casalinga rossazzurra contro i lucani. In questa sede ci soffermiamo invece sul penultimo successo etneo, datato 11 aprile 2021. Tre anni fa il Catania, nella 35a Giornata di Serie C, ottenne la quarta vittoria consecutiva sconfiggendo per 5-2 il Potenza.

La prima frazione di gara si aprì (3’) con il gol a freddo degli ospiti grazie alla rasoiata di Alain Baclet che, ottimamente innescato da Mazzeo, fulminò sul primo palo Miguel Martinez. L’avvolgente manovra dei rossazzurri, tuttavia, portò i frutti sperati al minuto 20 con la rete di Di Piazza, lanciato in profondità da Golfo, bravo a liberarsi del diretto marcatore con un dribbling ed a scaricare sotto il sette un destro potente e preciso.

Dopo una fase iniziale vissuta ad altissima intensità la partita si spense fino a quando, allo scoccare del 45’, il tiro-cross di Calapai, deviato da Ricci, diventò imprendibile per l’estremo difensore potentino, insaccandosi alla sue spalle. Nella ripresa il Potenza si riversò in avanti alla disperata ricerca del 2-2 concedendo però troppo campo alle ripartenze etnee. Proprio da un contropiede nacque la rete del 3-1, con finalizzazione ancora di Matteo Di Piazza realizzando il più facile dei tap-in.

Appena tre minuti più tardi i lucani accorciarono le distanze con la bellissima conclusione al volo del neo entrato Sandri. Al 67’ il Catania si rese nuovamente pericoloso con l’ex Giosa che, tutto solo, non trovò la via delle rete. Il gol però fu rimandato solamente di 60”: Dall’Oglio, al volo, prese in pieno la parte inferiore della traversa. La sfera, dopo l’impatto col terreno, venne ribadita in rete da Russotto che, in rovesciata, castigò l’incolpevole Marcone.

Un Catania mai sazio (92’) trovò anche il 5-2 con Andrea Zanchi più lesto di tutti ad insaccare dopo la splendida risposta di Marcone sulla conclusione a botta sicura di Claiton. Da rivedere un po’ il posizionamento del reparto arretrato catanese sulle giocate in velocità del Potenza ma, soprattutto nel secondo tempo, gli etnei crearono tantissime occasioni, sfruttando la grande tecnica e velocità degli esterni e l’eccessiva leggerezza difensiva degli avversari.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***