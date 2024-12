LA SICILIA: “A Taranto serve un Catania sporco e cattivo”

Con l’auspicio che presto possa contare sulla rosa quasi al completo, mister Domenico Toscano “in questi giorni di allenamenti mattutini in vista della gara di Taranto ha osservato i suoi preparare il match e ha ripetuto fino alla nausea che è «il momento di dare una svolta alla stagione». Subito dopo il pareggio contro la Cavese il tecnico ex Cesena ha fatto rivedere ai suoi giocatori cosa non è stato fatto bene, poi si è dedicato insieme al suo staff a scuotere la comitiva”, riporta La Sicilia.

“E’ inutile pensare al passato, il presente si chiama Taranto e bisogna conservare immacolate tutte le energie mentali e fisiche possibili per poterle poi mettere in campo domenica pomeriggio”, si legge. Dopo il passo falso interno nell’ultimo turno, Toscano “ha metabolizzato la botta e deciso di voltare pagina in fretta. Gli sono passate in mente le tante istantanee del match, ha provato a darsi una spiegazione delle occasioni sciupate. A Taranto il Catania dovrà ripartire e dovrà farlo con cinismo. Non servirà il bel gioco o la giocata del singolo, servirà un Catania sporco e cattivo”, evidenzia l’articolo di Andrea Cataldo.

